В Кривом Роге пенсионер убил и расчленил знакомую, чтобы не возвращать ей долг

В Кривом Роге полиция задержала 78-летнего мужчину, который признался, что убил и расчленил свою знакомую. Останки 76-летней женщины без головы и конечностей нашли в пруду возле рынка «Терминал» 18 февраля.

Об этом сообщается на сайте ГУНП Днепропетровской области.

По предварительным данным, причиной убийства стало нежелание возвращать женщине долг.

«По подозрению в умышленном убийстве полиция задержала 78-летнего местного жителя», - говорится в сообщении.

У задержанного мужчины изъяли орудие убийства - молоток, которым он ударил женщину по голове. Также нашли инструменты с помощью которых он расчленил тело.

Во время допросов пенсионер признался, что потерпевшая была его подругой и напомнила о долге, который надо вернуть. Отдавать деньги мужчина не хотел, поэтому решился на убийство. Чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тело, а останки выбросил в разные водоемы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства события.

Напомним, в Ровенской области муж зарубил топором свою пожилую жену и отрубил ей конечности – убийца не смог объяснить, зачем он это сделал