В Ровенской области муж зарубил топором свою пожилую жену и отрубил ей конечности – убийца не смог объяснить, зачем он это сделал

В Ровенской области, в селе Городец Владимирецкого района мужчина зарубил жену топором, а затем отрезал ей верхние и нижние конечности.

Сообщение о выявленном окровавленном теле матери возле дома поступило от 55-летнего сына, сообщает пресс-служба Нацполиции Ривненкой области.

Как сообщается, полиция по прибытию на место происшествия обнаружила во дворе расчлененное тело 87-летней хозяйки, а рядом — топор и нож. 86-летний муж погибшей на тот момент находился в доме. Объяснить, что произошло, не смог, отметив лишь, что возился по хозяйству. Полицейские установили, что он нанес топором множественные удары по телу жены и в дальнейшем отрезал верхние и нижние конечности.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по предварительной квалификацией части 1 статьи 115 Уголовного кодекса. Тело направлено в морг. Судебно-медицинские эксперты будут устанавливать причину и другие обстоятельства смерти.

Жителя села Городец задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Из-за ухудшения состояния здоровья задержанного поместили в спецпалату под круглосуточную охрану. Отмечается, что полицейские также выяснили, что жена потеряла зрение и была ограничена в передвижении. За ней ухаживал муж, который тоже плохо видит. Соседи характеризуют семью, которая воспитала двух дочерей и сына только с положительной стороны, в том числе и 86-летнего мужчину. Что побудило его к такому поступку — не могут понять.

Напомним, житель Николаева в понедельник, 30 декабря, убил свою жену и несколько суток прожил с её телом в одной квартире, прежде чем сдаться полиции.