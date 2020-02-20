Капитану танкера «Делфи» объявили о подозрении – его винят в случившейся катастрофе

Прокуратура Одесской области объявила о подозрении капитану танкера «Делфи», который потерпел крушение.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Его подозревают в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, что создало опасность для жизни людей (часть 1 статьи 276 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, что танкер «Делфи» в ноябре прошлого года сорвало с якоря в акватории порта «Южный» и он сел на мель возле одесского пляжа «Дельфин».

«Подозреваемый в нарушение правил безопасности мореплавания и требований международного свидетельства о минимальном составе экипажа, с командой из 3 вместо 5 человек, несмотря на потерю одного из якорей, нетрудоспособность главных двигателей судна, отсутствие топлива и предупреждение об ухудшении погодных условий, настоятельно отказался от помощи, чем поставил под угрозу жизни членов экипажа и посторонних лиц», - сообщили в прокуратуре.

Также начали уголовное производство (часть 1 статьи 419 УК Украины) по факту возможного нарушения уставных правил несения пограничной службы должностными лицами Государственной пограничной службы Украины. Пограничники, несмотря на установление технической неисправности судна в ходе его осмотра и серьезные нарушения в документации, не приняли мер по задержанию танкера и его конвоированию в ближайший порт, что способствовало возникновению аварийного морского происшествия.

Ранее в Госпогранслужбе заявили, что затонувший у пляжа Одессы танкер «Delfi» мог быть причастен к контрабанде нефтепродуктов.

Настоящим собственником танкера «Делфи» является бывший депутат Николаевского областного совета от Партии регионов Олег Ковтунов.