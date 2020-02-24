На Николаевщине двое ранее судимых мужчин избили своего односельчанина, а также отобрали у него телефон и ₴1,5 тысячи

В селе Благодатное Николаевской области двое мужчин избили своего 25-летнего односельчанина, с которым они вместе выпивали, а также отобрали у него деньги и мобильный телефон.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В Арбузинское отделение полиции ГУНП в Николаевской области обратилась женщина, которая сообщила, что ее сына избили и ограбили односельчане. Как выяснили правоохранители, 25-летний пострадавший вместе с двумя знакомыми распивали алкогольные напитки в селе Благодатное.

«По дороге домой злоумышленники силой затянули пострадавшего в заброшенный дом, где избили и отобрали 1500 гривен и мобильный телефон. Грабители продолжали наносить телесные повреждения мужчине даже тогда, когда завладели его имуществом. Пострадавшему удалось вырваться и добраться дома, где он рассказал все матери», - говорится в сообщении.

Оперативники Арбузинского отделения полиции установили местонахождение нападавших и задержали их. Один из них - 45-летний местный житель, месяц назад освободился из мест лишения свободы, отбыв наказание за кражу, его 25-летний сообщник также ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Злоумышленников задержали следователи. По согласованию с прокуратурой им сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 «Грабеж». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до шести лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

Напомним, как в Николаеве вечером неизвестные избили и отобрали 100 тысяч гривен у предпринимателя.