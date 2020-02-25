В Одессе полиция задержала закладчика наркотиков из Николаевщины

В Киевском районе Одессы полицейские задержали 19-летнего жителя Николаевщины в момент сбыта запрещенных средств.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Во время обыска по месту временного проживания правонарушителя полицейские изъяли несколько пакетиков с амфетамином и экстрактом марихуаны, которые он планировал распространять наркозависимым лицам через Интернет и методом «закладок», а также около ста пустых пакетов для расфасовки наркотиков.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 307 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Указанные действия наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, как в Николаеве полиция охраны задержала двух парней с «закладками» наркотиков.