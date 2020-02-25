Николаевский пенсионер тяжело ранил ножом 21-летнего собутыльника

В Корабельном районе Николаева 60-летний мужчина ножом нанес тяжкие телесные повреждения 21-летнему собутыльнику.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Около 22:55 23 февраля в полицию Корабельного отдела поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный нанес его знакомому телесные повреждения ножом.

С места происшествия 21-летнего мужчину доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали проникающее колото-резаное ранение брюшной полости.

Из показаний очевидцев полицейские выяснили, что незадолго до конфликта пострадавший распивал алкогольные напитки вместе со своим 60-летним обидчиком. После выпитого алкоголя между мужчинами возник словесный конфликт. Уже на улице злоумышленник догнал потерпевшего и нанес ножом телесные повреждения.

По данному факту следователи Корабельного отдела полиции начали уголовное производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение») и задержали 60-летнего мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Орудие преступления полицейские изъяли и отправили на исследование. Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

За содеянное мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, как николаевец несколько раз ранил ножом своего знакомого, с которым он выпивал на Центральном рынке.