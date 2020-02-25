В Австрии и Хорватии зафиксировали первые случаи заболевания коронавирусом

В Австрии подтвердили первые случаи коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом пишет Kurier со ссылкой на главу земельного правительства Тироля Гюнтера Платтера.

Два 24-летних пациента с невысокой температурой находятся на изоляции в одной из клиник Инсбрука.

Это административный центр федеральной земли Тироль, граничащей с Италии, где в последние дни возник крупный очаг COVID-19. По неподтвержденной пока информации, один из заболевших приехал в Австрию как раз из итальянского региона Ломбардия.

Также В Хорватии зафиксирован первый случай инфицирования COVID-19. Об этом сообщил хорватский ресурс dnevnik.hr со ссылкой на премьер-министра страны Андрея Пленковича.

Молодого человека с симптомами вируса госпитализировали в Загребе. Ранее он посещал Милан.

Напомним, в Италии из-за вспышки коронавируса ограничили передвижение в южных регионах и отменили футбольные матчи.