В Австрии и Хорватии зафиксировали первые случаи заболевания коронавирусом

В Австрии подтвердили первые случаи коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом пишет Kurier со ссылкой на главу земельного правительства Тироля Гюнтера Платтера.
Два 24-летних пациента с невысокой температурой находятся на изоляции в одной из клиник Инсбрука.
Это административный центр федеральной земли Тироль, граничащей с Италии, где в последние дни возник крупный очаг COVID-19. По неподтвержденной пока информации, один из заболевших приехал в Австрию как раз из итальянского региона Ломбардия.
Также В Хорватии зафиксирован первый случай инфицирования COVID-19. Об этом сообщил хорватский ресурс dnevnik.hr со ссылкой на премьер-министра страны Андрея Пленковича.
Молодого человека с симптомами вируса госпитализировали в Загребе. Ранее он посещал Милан.
Напомним, в Италии из-за вспышки коронавируса ограничили передвижение в южных регионах и отменили футбольные матчи.