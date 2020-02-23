В Италии из-за вспышки коронавируса ограничили передвижение в южных регионах и отменили футбольные матчи

В Италии из-за роста числа инфицированных китайским коронавирусом вводят ограничения на передвижение в северных регионах страны. По последним данным, в Италии 79 пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает BBC.

Ограничения будут касаться Ломбардии и Венето, которые считаются центром вспышки. Около 50 тысячам жителей этих регионов запретили выезжать из населенных пунктов. Также запретили въезжать в города Ломбардии и Венето.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что для того, чтобы уехать или заехать в регионы нужно получить специальное разрешение.

Кроме того, все школьные и спортивные мероприятия в этих двух регионах отменили. В частности игры серии А "Интер" - "Сампдория", "Аталанта" - "Сассуоло" и "Верона" - "Кальяри", которые были запланированы на воскресенье, перенесены на неопределенный срок.

За соблюдением новых правил будут следить правоохранители. Итальянские власти опасаются, что коронавирус вышел за пределы Ломбардии и Венето, что усложнит сдерживание инфицирования.

Напомним, власти китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром смертельного коронавируса, заявила, что инкубационный период Covid-19 может быть значительно длиннее, чем 14 дней.