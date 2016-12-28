Николаевские патрульные отлавливают горожан, переходящих дорогу в неположенном месте

В среду, 28 декабря, николаевские патрульные фиксируют значительное количество переходов проезжей части в неположенном месте среди граждан в районе Центрального рынка.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам патрульных, с 10:00 за два часа им удалось составить четыре протокола на николаевцев, которые переходили дорогу в неположенном месте. С пенсионерами, которые в большинстве и нарушают, правила безопасности при переходе проспекта, сотрудники патрульной полиции проводят профилактические беседы с предупреждением о последствиях.

Многих николаевцев при пересечении проспекта Центрального даже не смущает тот факт, что перед ними стоят сотрудники патрульной полиции. А одна женщина, перебираясь через ограждение у бульварной части, кода увидела подходящих к ней патрульных, кинулась убегать снова на проезжую часть, не осмотревшись при этом на движение транспорта.

Отметим, что многие переходят дорогу в тех местах, где ранее был пешеходный переход, но все равно переходят здесь проезжую часть, несмотря на отсутствие «зебры» и соответствующего знака, а также ограждение места предупредительной лентой. При этом некоторые даже пытаются доказывать патрульным свою правоту словами «здесь же был переход».

Добавим, что за подобное нарушение согласно ст.127 КУоАП («Нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, которые управляют гужевым транспортом, и погонщиками животных») гражданам грозит предупреждение или наложение штрафа от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан (51-85 гривен).

Напомним, в Николаеве «маршрутка» сбила пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте.