Полиция разыскивает жителя Николаевщины, который уехал на заработки и не вернулся

На Николаевщине Снигиревский отдел полиции разыскивает пропавшего без вести 37-летнего Ярослава Владимировича Зелинского.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Зелинский является жителем села Садовое Снигиревского района, в феврале 2016 года он уехал в город Белая Церковь Киевской области на заработки и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165-170 сантиметров, на вид 35-40 лет, волосы темные, среднего телосложения, лицо овальное. Особые приметы: на животе шрам от операции.

Полиция просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого, обратиться в Снигиревский отдел полиции по адресу: Снигиревка, улица Суворова, 13 или по телефонам (05162) 3-13-38, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине разыскивают девушку-подростка, которая ушла из дома.