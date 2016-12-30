В Николаеве «лоб в лоб» столкнулись «Mazda» и «Nissan» - среди пострадавших есть дети

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В пятницу вечером, 30 декабря в Николаеве на проспекте Богоявленском в районе материальных ворот «Зоря»-«Машпроект» произошло ДТП с участием автомобилей «Mazda 626» и «Nissan Tiida».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

Неизвестно, при каких обстоятельствах произошло ДТП, однако столкновения было лобовым.

Как сообщили «Преступности.НЕТ» в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, в общей сложности пострадали пятеро человек, среди них – двое детей. На месте работают три бригады скорой медицинской помощи.

Также на место происшествия прибыли аварийно-спасательные автомобили аварийно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. Однако их помощь в ликвидации последствий ДТП оказалась не нужна, пассажиры сами смогли выбраться с автомобилей.  

Напомним, немного ранее в Николаеве на проспекте Богоявленском в районе Кульбакинского поворота произошло ДТП с участием автомобилей «Lanos» и грузовой «Газели».

Анатолий Чубаченко

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