В Николаеве «лоб в лоб» столкнулись «Mazda» и «Nissan» - среди пострадавших есть дети

В пятницу вечером, 30 декабря в Николаеве на проспекте Богоявленском в районе материальных ворот «Зоря»-«Машпроект» произошло ДТП с участием автомобилей «Mazda 626» и «Nissan Tiida».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

Неизвестно, при каких обстоятельствах произошло ДТП, однако столкновения было лобовым.

Как сообщили «Преступности.НЕТ» в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, в общей сложности пострадали пятеро человек, среди них – двое детей. На месте работают три бригады скорой медицинской помощи.

Также на место происшествия прибыли аварийно-спасательные автомобили аварийно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. Однако их помощь в ликвидации последствий ДТП оказалась не нужна, пассажиры сами смогли выбраться с автомобилей.

Напомним, немного ранее в Николаеве на проспекте Богоявленском в районе Кульбакинского поворота произошло ДТП с участием автомобилей «Lanos» и грузовой «Газели».