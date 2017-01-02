На Николаевщине в одной из воинских частей солдаты массово заболели гриппом

На Николаевщине несколько десятков солдатов срочной службы в одной из частей ВСУ заболели гриппом.

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник медицинской службы, старший лейтенант Виталий Папушой.

По его словам, в части несколько десятков срочников, которые болеют гриппом. Кроме того, Папушой отмечает, что нужна помощь в виде противогриппозных и жаропонижающих препаратов.

Начальник медслужбы также добавил несколько фотографий больных солдат.

Напомним, в шести районах Николаевской области зафиксирована эпидемия гриппа.