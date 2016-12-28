В шести районах Николаевской области зафиксирована эпидемия гриппа

В шести районах Николаевщины и в городе Южноукраинске заболеваемость гриппом достигла эпидемического уровня.

Об этом сообщили в управлении охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации.

На 51-й неделе текущего года гриппом и ОРВИ заболело 8 тысяч 936 человек, из них дети составили 5 тысяч 998 человек (удельный вес среди всех заболевших 67%).

«По сравнению с 50-й неделей года заболеваемость выросла на 1 тысячу 710 случаев или на 23%. Заболеваемость превысила уровень эпидемического порога на 26,3% и достигла эпидемического уровня в Арбузинском, Березанском, Братском, Казанковском, Очаковском, Снигиревском районах и Южноукраинске. За неделю госпитализировали 334 человека, из которых 268 – дети (80% от всех госпитализированных с диагнозом грипп и ОРВИ)», - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что эпидемический порог в Николаевской области не превышен, кроме Южноукраинска и Арбузинского района.