В Николаевской ОГА предупредили об ухудшении погодных условий

7 и 8 января на территории Николаевской области ожидаются осложнения погодных условий.

Об этом сообщает Николаевская ОГА.

«По прогнозам Укргидрометцентра, в результате перемещения в Украину активного циклона с Черного моря в течение 7-8 января 2017 года на территории Николаевской области сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой до 35 см, сильные продолжительные метели, снежные заносы, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, отложения гололеда на проводах, деревьях и дорогах», - говорится в сообщении.

Кроме того, на протяжении 7 января на западной половине Черного моря ожидается усиление северного ветра 25-28 м / с, высота волн 30-50 дм, быстрое обледенение судов, ухудшение видимости до 100-500 м.

Ослабление и прекращение опасных явлений ожидается 9 января.

«Уважаемые граждане! Обращаемся к вам с просьбой соблюдать правила безопасности во время пребывания на улице. Не ходите под раскидистыми деревьями, электрощитами, линиями электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение!» - отметили в ОГА.

Напомним, накануне в Николаевском гидрометеоцентре сообщили, что в субботу, 7 января, во второй половине дня ожидается умеренный снег, однако основные явления уже закончились.