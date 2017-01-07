«Основные явления закончились», - непогода на Николаевщине ослабевает

В субботу, 7 января, во второй половине дня ожидается умеренный снег, однако основные явления уже закончились.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в Николаевской гидрометеоцентре.

- Во второй половине дня снова ожидается умеренный снег, ветер будет сохраняться. И снег, и ветер будут сохраняться и ночью 8 января. Морозы будут крепчать. Если сегодняшняя ночь была 13-15 градусов ниже ноля по области, то на завтра мы ожидаем 15-18 ниже ноля по области, - отметили в гидрометеоцентре.

Кроме того, днем 8 января ожидается прекращение осадков, ослабевание ветра, но морозная погода будет сохраняться.

- Основные явления закончились. Постепенно все будет ослабевать. На 9-10 января также ожидается небольшой снег. Сохранится холодная морозная погода. В ночное время температура будет 10-15 градусов ниже ноля, в дневное время – 5-10 ниже ноля, - сообщили в Николаевской гидрометеоцентре.

Напомним, утром в пятницу, 6 января, в Николаеве произошло ожидаемое резкое ухудшение погоды: начался снегопад и поднялся сильный ветер. О событиях дня читайте ПО ССЫЛКЕ.