В Николаеве началась метель: Департамент ЖКХ просит сообщать о «проблемных» местах и авариях. ОБНОВЛЕНИЕ

Утром в пятницу, 6 января, в Николаеве произошло ожидаемое резкое ухудшение погоды: начался снегопад и поднялся сильный ветер.

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета на странице в социальной сети Facebook обратился к николаевцам с просьбой присылать информацию о «проблемных» местах для прохода пешеходов или проезда транспорта, аварий в комментариях.

Информация постоянно обновляется, хронология снизу вверх:

10:30 Дороги в центре не чистят, в связи с чем движение начинает затрудняться.

10:20 По городу замечены очереди за хлебом возле киосков.

10:10 Некоторые николаевцы не прислушались к городской власти и оставили свои автомобили вдоль дорог, что может затруднить расчистку дорог от снега.

10:00 За час непогоды в центре города не было замечено ни одной единицы уборочной техники. Снег убирают николаевцы собственными силами лишь с тротуаров, прилегающих к их офисам.

По наблюдениям, на остановках общественного транспорта не замечено большого скопления людей, маршрутные такси, а также троллейбусы с трамваями ездят пока без перебоев. На дорогах местами гололедица.

Напомним, ранее сообщалось о том, что по прогнозам синоптиков ухудшение погодных условий на территории Николаевской области будет гораздо суровее, чем ожидалось.