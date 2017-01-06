В Николаевской области установили 29 постов для перекрытия движения автотранспорта в снегопад

В Николаевской области 6 января для обеспечения запрета на передвижение по автодорогам региона в связи с сильным снегопадом установлено 29 постов, на которых дежурят сотрудники полиции и службы спасения.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Перечень постов:

М-14 (Е 58) Одесса-Мелитополь-Новоазовск:

км 58 (выезд из с. Коблево в сторону Николаева)

км 81+429 (транспортная развязка в одном уровне с автодорогой Т-15-14 подъезд к с. Березанка) - со стороны пгт. Березанка;

км 129 (выезд из Николаева - у часовни)

км 146+786 - транспортная развязка в одном уровне с автодорогой Н-14 Александровка-Кировоград-Николаев

км 175+000 (возле с. Шевченково Витовского района)

О151125 Подъезд к г. Николаева, км 4+000 (выезд из. Николаева)

Т-15-07 Николаев-Парутино-Очаков, км 0+200 (выезд из. Николаева)

Т-15-13 Нечаяное-Очаков, км 36+900 (выезд из. Очакова) - транспортная развязка в одном уровне с автодорогой Т-15-07 Николаев-Парутино-Очаков;

Р-06 Ульяновка-Николаев (через г. Вознесенск):

км 62+631 (въезд в г. Первомайск со стороны Кировоградской области);

км 68+707 (въезд в г. Первомайск со стороны г. Вознесенск)

км 110+300 (около г. Южноукраинск)

км 135+107 (въезд в г. Вознесенск со стороны г. Первомайск)

км 146+100 (въезд в г. Вознесенск со стороны г. Николаев)

км 193+300 (въезд в г. Новая Одесса со стороны г. Николаев)

км 225+000 (АЗС "WOG" на подъезде к г. Николаев)

Н-11 Днепропетровск-Николаев (через Кривой Рог):

км 197+200 (въезд в пгт. Казанка со стороны Днепропетровской области);

км 224+600 (въезд в г. Новый Буг со стороны пгт. Казанка)

км 265+600 (возле АЗС на подъезде к г. Баштанка со стороны г. Николаев)

км 319+000 (въезд в г. Николаев)

Н-14 Александровка-Кировоград-Николаев:

км 162+331 (перекресток с автодорогой Р-55 в с. Воссиятское)

Р-55 Одесса-Вознесенск-Новый Буг:

км 117+044 (пгт. Веселиново)

км 186+050 (перекресток с автодорогой Т-15-10 от а/д Р-06 - Арбузинка-Еланец-Новая Одесса в пгт. Еланец)

Р-75 КПП "Тимково"-Балта-Первомайск-Доманевка-Александровка:

км 88+500 (выезд из пгт. Кривое Озеро в сторону м. Первомайск)

км 176+338 (перекресток с автодорогой Т-15-06 Николаев-Доманевка-Березки возле пгт. Доманевка)

Т-15-06 Николаев-Доманевка-Березки:

км 162+309 (перекресток с автодорогой М-13 Кировоград-Платоново / на г. Кишинев / у с. Врадиевка)

Т-15-05 Снигиревка-Антоновка а/д Р-47:

км 0+200 (выезд из. Снигиревка в сторону м. Херсон)

Т-15-08 Калиновка-Снигиревка-Березнеговатое:

км 44+450 (перекресток с автодорогой Т-15-17 подъезд к г. Снигиревка)

Т-15-10 от а/д Р-06 - Арбузинка-Еланец-Новая Одесса:

км 31+800 (перекресток с автодорогой Т-15-11 Братское-Вознесенск у пгт. Братское)

О151124 Николаев-Станислав-Херсон:

км 0+000 (выезд из г. Николаев в сторону г. Херсон)

Напомним, как уже сообщалось, с целью недопущения заторов в движении и обеспечения оперативной расчистки дорог от снега по всем трассам Николаевской области с 10:00 6 января временно ограничено движение для всех категорий транспортных средств.