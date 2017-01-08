В Славянске пьяный водитель влетел в электроопору – двое погибших, двое пострадавших

В Славянске Донецкой области легковой автомобиль врезался в электроопору. В результате дтп погибли два человека, еще двое пострадали.

Об этом сообщает ГУНП в Донецкой области.

Как сообщают в полиции около 02:00 ночи 26-летний водитель «Hyundai», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил столкновения с электроопорой.

В результате дорожно-транспортного происшествия две пассажирки (23 и 26 лет) погибли. Еще два человека пострадали - 29-летняя женщина и 30-летний мужчина.

На данный момент сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего»).

Напомним, в Николаеве нетрезвый водитель «Lanos» въехал в столб. Когда водитель с пассажиром очнулись, они сбежали с места ДТП.