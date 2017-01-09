На Одесчине работник дорожной службы погиб, расчищая от снега трассу «Одесса-Рени»

Работник дорожной службы из Измаила погиб от переохлаждения во время расчистки трассы у села Спасское Татарбунарского района Одесской области, где в течение двух дней в снежной ловушке находились более 30 легковых автомобилей и рейсовые автобусы с пассажирами.

Об этом информагентству "Трасса Е-95" сообщили источники в Измаильской райадминистрации.

Кроме этого, как ранее сообщала глава Измаильской райгосадминистрации Валентина Стойкова, еще один житель Измаила, машинист бульдозера, расчищая трассу, сломал ногу. На месте ему была оказана первичная помощь.

Пострадавшего направили в Измаил вечером 8 января в колоне автомобилей, за которыми были отправлены спасатели. Мужчину доставили в город, где ему сразу же оказали медицинскую помощь.

Напомним, одесситка пожаловалась в соцсети на заснеженный вагон – глава «Укрзалізниці» обещает устроить проверку.