На Николаевщине и Одесчине на трех дорогах частично осложнен проезд транспорта

В результате непогоды в Украине в Одесской и Николаевской областях проезд транспорта остается частично осложненным.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

В Николаевской области затруднен проезд на дороге местного значения в поселке Ульяновка Братского района. По данным Минифраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.

в Одесской областях остается ограниченным движение всех транспортных средств на трассах Одесса-Рени и Одесса-Кучурган. Ограничено движение для тяжеловесного автотранспорта на автодороге Кировоград-Платоново.

Также сообщается, что в Украине остаются обесточенными четыре населенных пункта в двух областях. Без электричества находятся три населенных пункта в Львовской области и один – в Одесской.

По состоянию на утро 10 января на дорогах государственного, регионального значения, пробок не зафиксировано.

По данным ведомства, для ликвидации заторов и расчистки дорог привлечено 1547 единиц техники и 2222 работника «Укравтодора», а также семь единиц техники и 26 сотрудников ГСЧС.

Также служба отмечает, что с 4 января ее подразделения освободили из снежных заносов 1776 автомобилей, в которых находились 4444 человека.

Напомним, 8 января в Николаевской области открыли проезд на всех направлениях.