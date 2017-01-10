На Николаевщине в ближайшие три дня ожидается гололедица

На территории Николаевской области со среду по пятницу, 11 – 13 января, ожидается гололедица, сопровождающаяся перепадами температуры.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказали в Николаевском областном гидрометцентре.

Так, по данным метеорологов, ночью 11 января на территории области в целом не ожидаются существенные осадки, облачно. Днем же будет выпадение снега, мокрого снега. Местами снежить будет достаточно сильно. При этом ночью и утром местами возможен туман.

Из-за осадков на дорогах образуется гололед и налипание мокрого снега, которые будут сохраняться на протяжении суток.

Скорость восточного ветра будет достигать 9-14 метров за секунду. Температура ночью опустится до 6-11 С° ниже нуля. Днем ­– минус 3 до плюс 2 С°.

В четверг и пятницу, , на Николаевщине будет облачно с прояснениями. 12 января временами будет снег, а 13 января – без существенных осадков. На дорогах сохранится гололедица.

12-13 января в области будет южный ветер, скорость которого будет достигать 7-12 метров в секунду. В четверг температура в течение суток составит 3-8 С° ниже нуля. В пятницу ночью температура будет минус 7-12 С°, днем – от минус 1 до плюс 4 С°.

Напомним, утром 6 января в Николаеве произошло ожидаемое резкое ухудшение погоды: начался снегопад и поднялся сильный ветер. В последующие дни и в Николаеве, и в области продолжалась работа по ликвидации последствий непогоды.