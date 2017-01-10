В России уборка снега закончилась массовой дракой

В Уфе во дворе жилого дома произошла массовая драка. 8 января жители вышли на субботник и помогали работникам управляющей компании убирать снег.

Соответствующая видеозапись размещена на видеохостинге YouTube.

Координацией занимался председатель дома: он стоял у проезда и, чтобы техника могла беспрепятственно работать, не давал автомобилистам заезжать во двор. Просьбу не въезжать проигнорировал водитель машины Lada Granta. Он едва не сбил председателя. Когда автомобиль оказался во дворе, из него вышли два человека и набросились на мужчину с кулаками.

На защиту бросились несколько жильцов дома. Тогда один из нападавших достал из автомобиля биту и начал размахивать ей. Одного из оппонентов он ударил по голове. После этого Lada уехала, а жильцы вызвали скорую помощь и полицейских.

Напомним, в Житомире пьяный капитан заставил курсантов лепить остановку из снега.