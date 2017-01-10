Пьяный капитан заставил курсантов лепить остановку из снега в Житомире, - волонтер

В Житомире в учебном центре ВДВ №199 капитан поручил контрактникам делать остановку со снега.

Об этом написала волонтер Ольга Александровская в Фейсбуке.

По ее словам, пьяный капитан позвонил и поставил такую «боевую задачу».

«Я не шучу. Когда спросили, зачем, капитан ответил, что такая его прихоть. Курсантов в свой выходной, в мороз, после многочасовой уборки снега вывели за территорию части и приказали делать остановку со снега. А потом добавить по бокам по противотанковой башне. Со снега. Курсанты сделали их в виде улиток в честь фамилии «креативного» капитана Улитко», — рассказала волонтер.

По ее словам, отказаться курсанты не могут, ведь это будет означать невыполнение приказа, а затем выговор и штраф по зарплате.

«Сняли фото и видео, показали комбату. Будет ли результат? Скорее всего, попытаются кивать на то, что курсанты все это сами придумали, а капитан здесь ни к чему. Например: сами придумали коллективно выйти за пределы части и поиграть со снежком, а за одно сделать приятное капитану Улитко», — добавляет Александровская.

Позже в Командовании ВДВ опровергают слова волонтера о том, что курсантов учебного центра ВДВ заставили лепить из снега остановку. Об этом в комментарии агенству InfoResist сообщил начальник пресс-службы Командования ВДВ ВСУ Валентин Шевченко.

«Было так, на мороз их никто не выгонял, курсанты убирали свою территорию. Было организовано несколько смен, одни убирают, вторые там находятся в помещении. Слепили улитку и сделали крепость — я считаю, что здесь ничего такого нет. В свое время я был курсантом и чего мы только не лепили», — говорит Шевченко.

Также он опроверг сообщение волонтера о том, что капитан был пьян.

«Это неправа. Прошла экспертиза, он был абсолютно трезвый», — добавил спикер ВДВ.

Напомним, на Одесчине работник дорожной службы погиб, расчищая от снега трассу «Одесса-Рени».