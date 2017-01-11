Около Николаева не разминулись фура и военный грузовик с топливом

В среду, 11 января, на объездной дороге неподалеку от Зайчевского произошло ДТП с участием грузового автомобиля «Renault Magnum» и армейского грузовика, перевозящего топливо.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

По их словам, «Renault» двигался со стороны города Херсона в направлении киевской трассы. В какой-то момент водитель не смог справиться с управлением и выехал на полосу встречного движения, где в этот момент ему на встречу двигался армейский грузовик, перевозивший топливо. Водитель последнего, пытаясь уйти от лобового столкновения, вывернул руль в сторону, в результате чего грузовик слетел с дороги в кювет.

Однако, судя по повреждениям «Magnum», можно предположить, что автомобили все же столкнулись.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

На данный момент на месте находятся сотрудники полиции, а также представители со стороны военных.

Напомним, ранее в Николаевской области «ВАЗ» слетел с трассы и перевернулся.