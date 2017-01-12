На Николаевщине спасатели вытащили три автомобиля, съехавшие в кювет

На Николаевщине 10 января спасатели трижды оказывали помощь водителям, автомобили которых съехали в кювет.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Происшествия случились на трассе Р-06 в районе Южноукраинска, на автодороге Т-1506 в пределах села Ставки Веселиновского района и на улице Киевской в Вознесенске. Спасатели отбуксировали транспорт на безопасный участок дороги, где водители могли продолжить движение. В результате происшествий никто не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине спасатели достали из сугроба «Toyota».