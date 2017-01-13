В Николаеве «Sprinter» сбил пешехода, переходившего проспект по «зебре»

В Николаеве утром 12 января водитель автомобиля «Mercedes-Sprinter» сбил 68-летнего мужчину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Происшествие случилось в районе рынка «Колос». Судя по опубликованным полицией фото, мужчину сбили, когда он переходил дорогу по «зебре». В результате инцидента пешеход получил травмы и его госпитализировали в медицинское учреждение. По факту случившегося начато уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве неизвестный водитель сбил женщину и сбежал с места ДТП.