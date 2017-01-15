В Николаеве женщина ночь просидела в доме с трупом мужа, так как у нее не было денег на его вывоз в морг

В Николаеве женщина ночь просидела в доме с трупом своего мужа, так как бесплатно увозить трупы некому, а денег на услуги частной фирмы у нее нет.

Об этом в своем блоге «Пусть труп как-то сам добирается» сообщил корреспондент «Преступности.НЕТ» Андрей Лохматов.

По его словам, утром ему позвонили жители Николаева с просьбой помочь: в соседнем с ними доме живет пара алкоголиков, ведущих бродячий образ жизни, а в пятницу, 13 января, около 16:00, в этом доме умер мужчина. Его супруга обратилась к соседям за помощью, которые в свою очередь вызвали полицию.

- Наряд приехал, они зашли в дом, после чего вышли и уехали. Мы думали, что сейчас приедет вслед за ним машина и заберет труп. Ждали, но не дождались, - привел слова николаевцев журналист.

В итоге женщина всю ночь просидела в доме с трупом своего мужа. Лохматов позвонил в Заводский райотдел полиции Николаева, где ему объяснили, что городская власть не заключила договор ни с кем на вывоз трупов, поэтому вывозить трупы в Николаеве сейчас некому, а частные фирмы за бесплатно не хотят этого делать.

«И в завершение дежурный выдает мне просто сакральную во всей этой истории фразу: «Так что придется трупу как-то самому добираться». В итоге после моих звонков на место снова приехала полиция, которая поставила женщину перед фактом - можем только вызвать частную фирму, но это будет стоить 300 гривен. Ясен пень, что у пьющей женщины, питающейся из мусорного бака, этих денег нет», - говорится в блоге.

Затем журналист позвонил городскому голове и директору КП «Николаевская ритуальная служба». В результате, как он пишет, к 12:00, почти через сутки, машина все же приехала и увезла труп.

Как выяснилось, в 2016 году депутаты Николаевского городского совета решили, что город больше не будет бесплатно увозить трупы николаевцев в Бюро СМЭ, за исключением людей без определенного места жительства и одиноких людей без родственников.

«В данном нашем случае у умершего мужчины жена была. Только денег не было. И если бы соседи не забили тревогу, сидела бы так она с трупом мужа в доме и молилась, чтобы он «как-то сам добрался» в морг», - написал Лохматов.

Также журналист возмутился поведением сотрудников полиции, которые уехали из дома и никак в дальнейшем не отреагировали на ситуацию.