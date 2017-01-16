В Киеве патрульные задержали вооруженного «чеченского разведчика»

В центре Киева полицейские во время ночного патрулирования задержали автомобиль с грузинскими номерами.

Об этом сообщил «Киев Оперативный» на странице в Facebook.

По описанию Mercedes ML был похож на автомобиль грабителей. При поверхностном осмотре у водителя гражданина Грузии, обнаружили два пистолета Glock и Стечкина (АПС) с боевыми патронами.

Также, у одного из задержанных обнаружили удостоверение Чеченского батальона имени шейха Мансура, в котором указано, что Тимур Махаури является разведчиком Добровольческого международного миротворческого батальона, который базируется в секторе «М» в зоне АТО.

Напомним, ранее в Киеве патрульные с погоней задержали микроавтобус с подозреваемыми в разбойном ограблении.