На Тернопольщине стая собак загрызла насмерть 85-летнюю пенсионерку

На хуторе Шаваривка, в районе лесопосадки села Петриков, что возле Тернополя, бездомные собаки растерзали 85-летнюю женщину.

Об этом сообщают в Нацполиции Тернопольской области.

«На хутор старушка ходила практически ежедневно кормить своих собак, живущих на даче. 15 января тернополянка также пошла туда, но домой так и не вернулась. Поэтому сын пошел искать мать на следующий день утром. Подходя к деревне, на лесной дороге он увидел тело без головы, по внешним признакам похожее на его мать. Он вызвал полицию»,–сказано в сообщении.

При предварительном осмотре следователи установили, что на женщину, скорее всего, напали собаки, потому что вокруг много следов лап.

Животные сгрызли голову и кисть руки погибшей. Что произошло на самом деле и окончательные причины смерти установит экспертиза. При предварительном осмотре судмедэксперт установил, что женщина сначала замерзла, а потом ее нашли собаки. Событие внесено в единый реестр досудебных расследований по статье 115 часть 1 УК.

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