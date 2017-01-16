В Николаеве ночью на улице нашли двух маленьких детей

В Корабельном районе Николаева в ночь на 15 января прохожие нашли двух четырехлетних детей, которые были на улице одни, без родителей.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Около 4:00 патрульные получили сообщение, что прохожие увидели, как по улице Тернопольской идут двое детей.

«Оперативно прибыв на место, инспекторы увидели взрослых с двумя детьми. Девочка и мальчик рассказали, что им по 4 года, при этом девочка сообщила, что ее зовут Даниэла. Мальчик четко назвать свое имя не смог. При этом дети не могли сообщить, ни где они живут, ни где находятся их родители. Патрульные доставили детей в центральную районную больницу и передали врачам», - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в поселке под Николаевом пропал без вести 13-летний мальчик.