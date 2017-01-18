Полиция разыскивает пропавшего без вести жителя Николаевщины

На Николаевщине полиция разыскивает пропавшего без вести 46-летнего Дмитрия Николаевича Лешукова.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Лешуков в октябре 2016 года уехал в Хмельницкую область и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 50 лет, рост 188 см, худощавого телосложения, волосы короткие темные, глаза голубого цвета.

Полиция просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого, сообщить в Вознесенский отдел полиции по адресу: улица Киевская, 24, или по телефонам (05134) 4-54-44, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что в поселке под Николаевом пропал без вести 13-летний мальчик.