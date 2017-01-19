В Николаеве «Daewoo » на пешеходном переходе сбил женщину, ее забрала «скорая»

В четверг, 19 января, в Николаеве на пересечении улицы Адмиральская и улицы Декабристов автомобиль «Daewoo Lanos» на пешеходном переходе сбил женщину.

На месте происшествия побывал корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, автомобиль «Daewoo» двигался по улице Адмиральская со стороны улицы Пушкинская в сторону улицы Соборная. По неизвестным причинам водитель автомобиля не пропустил женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе, в результате чего совершил наезд.

В результате ДТП пострадала женщина-пешеход ее с травмами неизвестной степени тяжести госпитализировала карета скорой медицинской помощи.

Напомним, в Николаеве «Sprinter» сбил пешехода, переходившего проспект по «зебре».