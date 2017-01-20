На Николаевщине в гараже сгорел трактор

Фото из архива В селе Новопетровское Новоодесского района в ночь на 19 января загорелся трактор «МТЗ-82», который находился в гараже на территории частного домовладения.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Огонь полностью охватил трактор, а также распространился по помещению. Спасатели ликвидировали пожар на площади 80 кв.м, не допустив его опрокидывание на расположенные неподалеку жилой дом и хозяйственные постройки. Причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Вознесенском районе дом предпринимателя пытались поджечь коктейлем Молотова.