На Николаевщине в гараже сгорел трактор

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Фото из архива
В селе Новопетровское Новоодесского района в ночь на 19 января загорелся трактор «МТЗ-82», который находился в гараже на территории частного домовладения.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Огонь полностью охватил трактор, а также распространился по помещению. Спасатели ликвидировали пожар на площади 80 кв.м, не допустив его опрокидывание на расположенные неподалеку жилой дом и хозяйственные постройки. Причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Вознесенском районе дом предпринимателя пытались поджечь коктейлем Молотова.

Вадим Богданов

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