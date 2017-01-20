В Киеве пьяный водитель Volkswagen врезался в переход возле станции метро Харьковская

В ночь на пятницу, 20 января, в Киеве водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter не справился с управлением и на высокой скорости врезался в подземный переход возле станции метро Харьковская.

Об этом сообщается на сайте dtp.kiev.ua.

"От сильнейшего удара передние колеса отлетели. Двигатель откинуло на тротуар, а сам автомобиль отлетел на 10 метров", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что водитель микроавтобуса отделался ссадинами и ушибами.

"По словам свидетелей - водитель находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения и не понимал, что происходит", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве пьяный водитель «ВАЗ» въехал в полицейский «Renault» – пострадали четверо человек.