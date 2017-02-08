В Николаеве на перекрестке «Mitsubishi» протаранил «Honda»

В среду, 8 февраля, в Николаеве на пересечении улицы Кузнечная и 1-я Слободская произошло ДТП с участием автомобилей «Mitsubishi L200» и «Honda CR-V».

На месте происшествия побывал корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, оба автомобиля двигались по улице Кузнечная со стороны улицы Садовая в сторону улицы 3-я Слободская. По ловам очевидцев, «Honda» поворачивала на улицу 1-я Слободская в сторону улицы Пограничная, а «Mitsubishi» не успел затормозить, в результате чего произошло столкновение.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили значительные механические повреждения.

Напомним, в Николаеве «восьмерка» врезалась в столб – погиб молодой парень, пострадали три человека