На Николаевщине столкнулись минивэн и грузовик – пострадал один человек

В поселке Доманевка на Николаевщине 13 февраля столкнулись грузовик «КамАЗ» с прицепом и минивэн «Toyota».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Авария случилась около 14:00 на перекрестке улиц Пастера и Академика Павлова. В результате ДТП травмы получил 30-летний водитель минивэна, его доставили в больницу.

По факту случившегося начато уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве на перекрестке «Mitsubishi» протаранил «Honda».