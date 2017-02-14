В Николаеве фура протаранила забор и въехала во двор жилого дома

Во вторник, 14 февраля, на улице Троицкой (Кирова) «DAF» с полуприцепом едва не задел магазин и протаранив забор, заехал во двор частного дома.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места событий.

Водитель грузового автомобиля двигался со стороны улицы 2-я Набережная по улице Троицкой и за перекрестком с улицей Янаты (Куйбишева) начал съезжать влево с проезжей части. Едва не задев магазин, где в тот момент находились люди, фура протаранила кирпичный забор за ним и въехала во двор частного домовладения.

В результате ДТП никто не пострадал. Водитель от госпитализации также отказался. Стоит отметить, что согласно показаниям «Драгера» водитель тягача был трезв.

«DAF» после столкновения с кирпичным ограждение получил значительные механические повреждения, сам забор же полностью разрушен. Жилой дом не пострадал. На месте ДТП работают сотрудники патрульной полиции. Причины происшествия устанавливаются, водитель грузового автомобиля комментировать случившееся отказался.

Напомним, в Первомайске седельный тягач врезался в забор жилого дома.