На Николаевщине произошло ДТП с участием легковушки, грузовика и автобуса – один человек погиб

Попавший в ДТП «Ford» Вечером 14 февраля на трассе Н-11 «Днепропетровск-Николаев» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате происшествия один человек погиб, еще один травмирован.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Сообщение о происшествии с участием грузового автомобиля «Volvo», легковушки «Ford Granada» и автобуса «Mercedes» поступило спасателям в 21:25.

«В результате столкновения водитель легкового автомобиля «Ford Granada» погиб на месте. Также в результате происшествия пострадал пассажир того же автомобиля, который был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении.

Позднее в отделе коммуникации полиции Николаевской области уточнили, что ДТП случилось на перекрестке с организованным круговым движением при выезде из Николаева в сторону Баштанки.

«43-летний водитель автомобиля «Ford Granada», не справившись с управлением, столкнулся с грузовиком и автобусом. В результате ДТП водитель автомобиля «Ford» от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, погиб на месте происшествия, а пассажир был госпитализирован в больницу с многочисленными травмами головы», - отмечено в сообщении.

По факту случившегося начато уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Напомним, на Николаевщине столкнулись минивэн и грузовик – пострадал один человек.