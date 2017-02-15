Николаевская полиция разыскивает родственников пенсионерки, которая потеряла память

В Николаеве полиция разыскивает родственников 78-летней жительницы села Козинцы Киевской области Зинаиды Ивановны Видрашко.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

Так, 13 февраля в полицию сообщили, что упомянутая пенсионерка попала в Больницу скорой медицинской помощи Николаева.

«По словам пенсионерки, несколько дней назад она приехала в город в поисках дочери по имени Светлана Григорьевна. Последняя якобы проживает в микрорайоне Матвеевка. Более точных данных женщина указать ни о себе, ни о дочери не может, поскольку частично потеряла память», - отмечается в сообщении.

Полиция просит граждан помочь в установлении родственников пенсионерки – информацию следует сообщить в Заводский отдел полиции по телефонам: (0512) 34-11-98, 34-30-11 или 102.

Напомним, что ранее в Николаеве нашлись женщина и ее дочь, которых разыскивали как пропавших без вести.