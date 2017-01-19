В Николаеве нашлись женщина и ее дочь, которых разыскивали как пропавших без вести

В Николаеве нашлись местная жительница Александра Шахрайчук и ее маленькая дочь Регина, которых разыскивали как пропавших без вести.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из достоверных источников в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.

Ранее сообщалось, что Шахрайчук вместе со своей дочерью ушли из дома около 22:00 22 декабря и их местонахождение оставалось неизвестным. Спустя два дня полиция начала розыск женщины и ее дочки.

По имеющейся информации, женщина узнала из новостей, что ее разыскивают как пропавшую без вести, и сама обратилась в полицию. По видеосвязи она показала полицейским, что с ней и ее дочерью все в порядке. Женщина не захотела раскрывать свое местонахождение и объяснила, что ушла из дому из-за конфликта с мужем. На данный момент полиция прекратила дело о розыске Шахрайчук.