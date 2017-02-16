В Николаеве участники ДТП едва не попали под колеса другого автомобиля

В среду вечером, 15 февраля, в Николаеве на проспекте Мира в районе рынка «Колос» произошло ДТП – автомобиль «Lanos» сбил пешехода.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

Информацию о происшествии редакции подтвердили в управлении патрульной полиции Николаева. По их информации, автомобиль «Lanos», двигавшийся по прсопекту Мира в сторону центра города, сбил 33-летнюю местную жительницу, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходила проезжую часть в неположенном месте.

В результате столкновения пешеход получила забой мягких тканей и прочие травмы. В итоге патрульные составили протоколы и на водителя «Lanos», и на пешехода.

Стоит отметить, что согласно записи видеорегистратора, которая имеется в распоряжении «Преступности.НЕТ», сразу после ДТП водитель «Lanos» подошел к пострадавшей, которая лежала на асфальте. В этот момент другой автомобиль, двигавшийся в попутном направлении, едва не наехал и на пострадавшего пешехода, и на водителя «Lanos». Последнему чудом удалось увернуться от столкновения.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаеве «КамАЗ» переехал мужчину, сбитого другим автомобилем. Тогда, при осмотре места происшествия полицейские обнаружили рядом с телом погибшего фрагменты легкового автомобиля, в частности, разбитое боковое зеркало заднего вида, на котором изображен фирменный логотип «Hyundai».