В Николаеве «Mitsubishi» вылетел на тротуар и сбил женщину

В Николаеве 14 февраля водитель автомобиля «Mitsubishi» сбил 45-летнюю женщину на тротуаре.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

Происшествие случилось в 12:45, водитель «Mitsubishi» ехал по улице Курортной (Бутомы) в сторону улицы Генерала Карпенко и не справился с управлением. Автомобиль выехал за пределы проезжей части и сбил женщину, которая в этот момент находилась на тротуаре. В результате ДТП женщина получила травмы и ее доставили в медицинское учреждение.

По факту случившегося начато уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Свидетелей ДТП просят обращаться по адресу улица Спасская, 12 или звонить по телефону (0512) 49-89-63.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве участники ДТП едва не попали под колеса другого автомобиля.