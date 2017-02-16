На Николаевщине пропал без вести еще один лицеист – его разыскивает полиция

На Николаевщине Витовское отделение полиции разыскивает 16-летнего Мартина Левоновича Симоняна.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Подросток 6 февраля ушел в неизвестном направлении из общежития филиала Надбугского аграрного профессионального лицея в поселке Воскресенск и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 16-18 лет, рост 170-172 см, среднего телосложения, темные, короткие волосы, губы тонкие, лицо овальное, нос прямой, брови прямые. Был одет в черную куртку, синие джинсы и темно-зеленый свитер.

Полиция просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого, обратиться в Витовское отделение полиции по адресу: Николаев, улица Новозаводская 10А, или по телефонам (0512) 44-68-58, 102.

Напомним, ранее подросток сбежал из общежития Казанковского профессионального аграрного лицея. Вскоре он нашелся в Николаеве и объяснил, что сбежал из-за угроз своего сверстника и боязни физической расправы.