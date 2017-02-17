В Николаеве студент техникума принес на занятия учебную гранату – педагоги вызвали полицию

В Корабельном районе Николаева 17 февраля 18-летний студент технического училища принес на занятия учебную гранату Ф-1.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

«Гранату в руках ученика увидели педагоги, подняли тревогу и вызвали полицию. Специалисты взрыво-технической службы осмотрели гранату и сделали вывод, что это учебная «Ф-1». По словам учащегося, такой «сувенир» он приобрел возле одного из рынков города у неизвестного мужчины за 100 гривен и просто хотел пошутить с товарищами», - рассказали в полиции.