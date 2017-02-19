В Мюнхене Интерпол задержал украинского военного по решению суда аннексированного Крыма

В Мюнхене Интерпол задержал украинца Юрия Старова, который служил в батальоне «Киевская Русь».

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил адвокат Олег Березюк.

Он уточнил, что военного объявили в розыск Интерпола по решению незаконного суда оккупированного Крыма.

«Юрий Старов когда-то возглавлял в Феодосии предприятие по пошиву парашютом. Было возбуждено уголовное дело якобы за злоупотребление служебным положением. Решением Симферопольского суда наш Интерпол объявил его в розыск. Когда он находился на посту, к нему не было претензий. Это началось, когда он стал военнослужащим 11 батальона территориальной обороны», – рассказал адвокат.

По словам Березюка, украинец летел на выставку парашютной технике в США и делал пересадку в Мюнхене.

«Он находится в камере предварительного заключения. Наш Интерпол, хотя мы не признаем решения судов оккупированного Крыма, почему-то объявил его в розыск. Мы обратились к нашему консульству, какое решение примет немецкая сторона, пока не знаем», – добавил адвокат.

Напомним, 19 января сообщалось, что Соломенский районный суд Киева арестовал на 40 суток грузинского добровольца Гию Церцвадзе, который принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины.

По словам его адвоката Ксении Проконовой, ветерана российско-грузинской войны задержали в воскресенье, 15 января, в аэропорту Жуляны, так как он находился в международном розыске по линии Интерпола со стороны России. При этом она отмечает, что обвинения российской стороны в якобы убийстве сфабрикованы и носят политический характер.

Позже, 26 января воевавшего на Донбассе грузина-добровольца Церцвадзе отпустили.