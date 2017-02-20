В Николаеве пьяный водитель перевернул «Volkswagen» на Пушкинском кольце

В ночь с воскресенья на понедельник, 20 февраля, на проспекте Центральном (Ленина) на пересечении с улицей Пушкинской перевернулся автомобиль «Volkswagen T5».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в управлении патрульной полиции Николаева.

36-летний водитель «Volkswagen» двигался по проспекту в направлении улицы Рюмина. Совершая маневр на Пушкинском кольце, водитель не выбрал безопасную скорость и не учел дорожную обстановку. В итоге, он не справился с управлением и автомобиль перевернулся.

Согласно показаниям Драгера, в крови водителя было обнаружено 1,79 промилле алкоголя. При этом он отказался давать пояснения по факту происшествия сотрудникам патрульной полиции, отметив, что даст их в суде.

На водителя был составлен протокол по двум статьям Кодекса Украины о административных правонарушениях: ст.130 («Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции») и ст.124 («Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества»).

В результате ДТП никто не пострадал.

Фото: Новости N

Напомним, 16 февраля в Николаеве на улице Херсонское шоссе в районе пересечения с улицей Новозаводской, патрульные полицейские остановили автомобиль «Toyota Land Cruiser», за рулем которого находился депутат Сергей Чмырь в состоянии алкогольного опьянения. Позже пресс-служба Управления патрульной полиции Николаева опубликовала видеозапись инцидента. Выяснилось, что Чмырь пытался дать взятку в размере 1000 гривен патрульным полицейским, чтобы они его отпустили.