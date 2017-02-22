В Херсоне на сессии горсовета произошла драка из-за повышения тарифов

В Херсоне на сессию городского совета прорвались участники антитарифного митинга, проходящего под стенами горсовета.

Об этом сообщает «Kherson.life».

Давка в зале привела к спорам и закончилась потасовкой между общественником Кирилом Стремоусовым и представителем перевозчиков. В «спор» включилась полиция, задержав виновников драки.

На улице протестующие держали плакаты и большие баннеры «Нет грабительским тарифам», «Мы против повышения тарифов», «Платить 5 грн. За что?». Причиной митинга стало необоснованное повышение стоимости проезда в городских маршрутных автобусах.

Напомним, 13 февраля исполком Николаевского горсовета после внесения правок принял подомовые тарифы.