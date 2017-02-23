Патрульные разыскивают николаевского водителя, который врезался в машину и уехал с места ДТП

В Николаеве патрульные разыскивают водителя автомобиля «ЗАЗ-Таврия», который скрылся с места ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Происшествие случилось 11 февраля в 11:50 возле дома №52 на улице Сенной (Буденного). Водитель «Таврии» сдавал назад, столкнулся с автомобилем «Kia Ceed» и скрылся с места происшествия.

Патрульные просят граждан, которые имеют какие-либо сведения об этом ДТП, обратиться по телефону (0512) 53-18-44, 0932309589 или же по адресу: улица Новозаводская 1Б, кабинет 113.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве разыскивают свидетелей ДТП, в котором «Suzuki» сбил насмерть женщину.