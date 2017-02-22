На Николаевщине снова зафиксировали чуму свиней – на этот раз в Братском

В поселке Братское Николаевской области зафиксировали случай африканской чумы свиней.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов.

Также случай АЧС зарегистрировали в Запорожье. Животные заболели в личных подсобных хозяйствах граждан.

«С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС 21 и 22 февраля проведено заседание государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при Братской районной государственной администрации и Запорожской городской администрации», - отмечают в сообщении.

В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Ранее случаи чумы свиней на Николаевщине зафиксировали в Новой Одессе, селах Баловное, Дымовское, и Подлесное (все в Новоодесском районе), а также в Мешково-Погорелово (Витовский район) и в Доманевском районе.