В Николаеве на проспекте Богоявленском столкнулись «маршрутка» и «Renault»

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В Николаеве вечером 22 февраля на проспекте Богоявленском столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль «Renault».

На месте происшествия побывал корреспондент «Преступности.НЕТ».

ДТП случилось в районе пересечения проспекта с улицей Космонавтов, перед светофором. По словам патрульных полицейских, которые работают на месте происшествия, авария случилась из-за несоблюдения дистанции – водитель «маршрутки» врезался в «Renault». В результате ДТП никто не пострадал, обе машины получили незначительные повреждения. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве «маршрутка» после столкновения с «Toyota» перевернулась на бок.

Вадим Богданов

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